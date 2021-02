Laura e Peter si cercano ancora i corpi. I vicini: “si chiudevano in casa per paura di Benno” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sono testimonianze molto importanti quelle che stanno raccogliendo i giornalisti ma anche le forze dell’ordine parlando con i vicini di casa di Peter e Laura Neumair. Le indagini vanno avanti e gli inquirenti di certo, hanno in mano tutto quello che serve per dimostrare la colpevolezza di Benno Neumair in questa storia. Mentre il giovane continua a dire di non avere nulla a che fare con la scomparsa dei suoi genitori e quindi con la loro possibile morte, questo va detto. Anche i legali di Benno continuano a ribadire la sua innocenza. Ma intanto da Storie Italiane arrivano importanti testimonianze di persone che conoscevano i due coniugi e che sapevano quello che stavano passando. Nei giorni scorsi si è parlato anche di un messaggio o forse un audio che Laura aveva ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sono testimonianze molto importanti quelle che stanno raccogliendo i giornalisti ma anche le forze dell’ordine parlando con ididiNeumair. Le indagini vanno avanti e gli inquirenti di certo, hanno in mano tutto quello che serve per dimostrare la colpevolezza diNeumair in questa storia. Mentre il giovane continua a dire di non avere nulla a che fare con la scomparsa dei suoi genitori e quindi con la loro possibile morte, questo va detto. Anche i legali dicontinuano a ribadire la sua innocenza. Ma intanto da Storie Italiane arrivano importanti testimonianze di persone che conoscevano i due coniugi e che sapevano quello che stavano passando. Nei giorni scorsi si è parlato anche di un messaggio o forse un audio cheaveva ...

