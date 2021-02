Laser a eccimeri | l’esperto | “È la tecnica più indicata per correggere la vista”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) La chirurgia refrattiva conper la correzione dellaè uno degli elementi distintivi di Habilita Poliambulatorio San Marco di Bergamo. Si tratta di un servizio particolarmente richiesto e apprezzato dai pazienti che, dopo essersi sottoposti ad un intervento della durata di un minuto, possono dire addio a occhiali dae lenti a contatto. Abbiamo interto il dottor Giovanni Fumagalli che ci ha spiegato i vantaggi di sottoporsi ad un intervento di chirurgia refrattiva con il. “Noi, in Habilita Poliambulatorio San Marco di Bergamo – spiega il dottor Fumagalli – possiamo usufruire di unaoperatoria di superficie, non chirurgica, molto semplice da eseguire, ma anche molto efficace. Questa ...

Ultime Notizie dalla rete : Laser eccimeri

BergamoNews

'Oggi, esclusa la patologica, tutti i tipi di miopia possono essere corretti chirurgicamente - conclude Schiano Lomoriello - ci sono varie opzioni di intervento, dalla chirurgia con...attualmente utilizzati in oculistica per la correzione dei difetti di vista sono di due tipi:ada femtosecondi. Con ilad, è possibile limare, in pochi secondi, il tessuto corneale cambiandone la forma.