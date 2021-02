La Caserma: le reclute lontane dal successo social dei collegiali (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La soldatessa Linda Mauri I collegiali battono le reclute. La Caserma, in onda questa sera con la seconda puntata alle 21:20 su Rai 2, non ha avuto lo stesso effetto dirompente sui social che ha avuto l’ultima edizione de Il Collegio nella prima settimana di messa in onda: in soli 7 giorni quattro collegiali avevano già superato i 100.000 follower ed i restanti viaggiavano sopra i 50.000. Discorso ben diverso per le reclute de La Caserma (qui le schede) che, ad eccezione di chi già aveva una notorietà sui social, sono passate quasi inosservate. Il più seguito su Instagram è George Ciupilan con 567mila follower grazie alla sua partecipazione alla quarta edizione de Il Collegio. La Caserma gli fa guadagnare 7 mila follower in questa ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La soldatessa Linda Mauri Ibattono le. La, in onda questa sera con la seconda puntata alle 21:20 su Rai 2, non ha avuto lo stesso effetto dirompente suiche ha avuto l’ultima edizione de Il Collegio nella prima settimana di messa in onda: in soli 7 giorni quattroavevano già superato i 100.000 follower ed i restanti viaggiavano sopra i 50.000. Discorso ben diverso per lede La(qui le schede) che, ad eccezione di chi già aveva una notorietà sui, sono passate quasi inosservate. Il più seguito su Instagram è George Ciupilan con 567mila follower grazie alla sua partecipazione alla quarta edizione de Il Collegio. Lagli fa guadagnare 7 mila follower in questa ...

ElisssaGu : RT @frabiziovalerio: reclute della caserma: corrono per 4km con 7kg di zaino sulle spalle #lacaserma IO: - frabiziovalerio : reclute della caserma: corrono per 4km con 7kg di zaino sulle spalle #lacaserma IO: - cicco_lu : Secondo me uno degli istruttori la butta là a tutte le reclute donne. Quello con la barba #caserma - paintitblack01 : #LaCaserma ma questi non hanno nemmeno una lontana idea di cosa sia una caserma di reclute, che puttanata - Noovyis : (La caserma stasera su Rai2: 8 nuove reclute nella seconda puntata) Playhitmusic - -