Inter | Eriksen studia il sorpasso a Vidal

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)potrebbe mettere in costante discussione la titolarità di: il centrocampista danese starebbe conquistando sempre più la fiducia di Antonio Contee punta dritto a una maglia da titolare in vista della seconda parte di stagione. Il centrocampista è pronto a convincere Conte ad affidarsi a lui in maniera costante per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Inter Eriksen

...del girone di ritorno ci ha regalato sprazzi del vero, quello dei tempi del Tottenham. Il danese, galvanizzato dal gol su punizione diretta, la specialità della casa, che ha portato l'...... è sembrato finalmente a suo agio nel gioco dell', quasi come se affrancato di un grosso peso che lo attanagliava. Contro i sanniti, di fatto,è tornato ai suoi livelli standard di ...In un'intervista rilasciata a Sport.sk, il difensore dell'Inter, Milan Skriniar, ha parlato della prima parte di stagione della squadra, in generale, sottolineando l'importanza delle vittorie nel derb ...Il calciomercato dell'inter sarà importante, la prossima estate. Per questo, già in queste ore, si inizia a parlare di quello che potrebbe accadere ...