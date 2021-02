Incarico a Draghi | Prodi | «Ex malo | bonum»

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) «Ho la sensazione che se Sergio Mattarella ha convocato Marioè perché aveva già in tasca l'accettazione da parte del designato». Sono le parole con cui Romano, in un'intervista a La Stampa, ha chiarito il suo punto di vista rispetto alla possibilità che l'ex presidente della Bce si cimenti nella formazione di un nuovo governo. Una soluzione che se dovesse concretizzarsi pare trovare la piena approvazione da parte dell'ex presidente della Commissione Europea e del Consiglio dei Ministri. Romanoha, infatti, manifestato apprezzamento per quelle che sono state le parole con cui Mattarella ha inteso delineare la situazione che, in questa fase sta vivendo l'Italia. «Ex» è la locuzione latina presente nel virgolettato die che, in maniera sintetica, ...

Ultime Notizie dalla rete : Incarico Draghi

Avvio molto positivo per la Borsa di Milano nel giorno in cui l'ex - presidente della Bce, Mario, riceverà l'dal Quirinale per formare un nuovo governo. In apertura di negoziazioni a Piazza Affari, il Ftse Mib segna +2,12% e l'All - share +2,05%. Anche lo spread Btp - Bund segna ...... distaccando gli altri listini europei, in attesa che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella conferisca a Mario, l'ex governatore della Bce, l'di formare un governo ...L’ex presidente della Bce, Mario Draghi alle 12 sarà ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella dopo che quest’ultimo lo ha convocato per affidargli l’incarico di formare ...Che fatica ammetterlo. Bastava guardare gli sguardi smarriti dei politici. E di molti conduttori e opinionisti di fronte all’annuncio dell’incarico a Mario Draghi. Invece di manifestare soddisfazione ...