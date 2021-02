Il sogno amazzonico di Jeff Bezos Chi è e cosa farà ora l’uomo più ricco al mondo

Leggi su formiche

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Quando, ceo di Amazon, era bambino, trascorreva le vacanze estive al sud del Texas, nella fattoria del nonno materno. Il nonno era ufficiale della marina che aveva lavorato nello sviluppo della bomba di idrogeno nella Commissione di Energia Atomica. Da luiha imparato ad essere autosufficiente. “Se sei in mezzo al nulla, in una zona rurale, quando si rovina qualnon prendi il telefono e chiami qualcuno. Ti metti a sistemarlo te stesso”. Queste parole sono il più grande insegnamento del nonno da quanto racconta l’imprenditore nelle sue memorie Invent and Wander: The Collected Writings con l’introduzione di Walter Isaacson. Quelle vacanzele ricorda con affetto. Con il nonno sterilizzava e vaccinava gli animali, sistemava i mulini a vento, riparava le tubature. È stato in quel ...