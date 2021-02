Il Kazakistan sta per dire addio al cirillico (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Kazakistan post-Nazarbaev ha aperto canali di dialogo con l’intero globo e dato impulso ad un energico moto di transizione mirante a permettergli di assurgere alla guida dell’Asia centrale e di incidire in maniera profonda nelle relazioni internazionali del continente, in particolare nei macro-progetti di integrazione regionali che ivi stanno venendo implementati, come la Nuova InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ilpost-Nazarbaev ha aperto canali di dialogo con l’intero globo e dato impulso ad un energico moto di transizione mirante a permettergli di assurgere alla guida dell’Asia centrale e di inciin maniera profonda nelle relazioni internazionali del continente, in particolare nei macro-progetti di integrazione regionali che ivi stanno venendo implementati, come la Nuova InsideOver.

