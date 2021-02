Governo: Stefano, 'Draghi può essere sostenuto da una maggioranza Ursula' (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb (Adnkronos) - “In Parlamento la stessa maggioranza che ha eletto la presidente Von Der Layen in Europa può sostenere l'iniziativa di Mario Draghi”. È quanto propone il senatore dem Dario Stefano, presidente della commissione Politiche Ue. “Il Partito Democratico - continua- deve continuare a dare il suo contributo in termini di contenuti, garantendo sostegno pieno alla iniziativa del presidente Mattarella per affrontare, con autorevolezza, le tre emergenze alle quali l'Italia è chiamata: un Recovery veramente puntato al futuro, una campagna di vaccinazione efficace e provvedimenti ben calibrati per rimettere in moto l'economia”. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb (Adnkronos) - “In Parlamento la stessache ha eletto la presidente Von Der Layen in Europa può sostenere l'iniziativa di Mario”. È quanto propone il senatore dem Dario, presidente della commissione Politiche Ue. “Il Partito Democratico - continua- deve continuare a dare il suo contributo in termini di contenuti, garantendo sostegno pieno alla iniziativa del presidente Mattarella per affrontare, con autorevolezza, le tre emergenze alle quali l'Italia è chiamata: un Recovery veramente puntato al futuro, una campagna di vaccinazione efficace e provvedimenti ben calibrati per rimettere in moto l'economia”.

