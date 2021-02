Governo, il gran rifiuto di Grillo: «Il M5S resta leale a Conte. No a Draghi». Ma la fronda c’è (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Parla l’Elevato, la Guida Suprema, Beppe Grillo per capirci. Il suo ordine è chiaro e perentorio come non accadeva da tempo: «restare compatti e leali a Giuseppe Conte, no a un Governo tecnico guidato da Mario Draghi». Pieno sostegno, dunque, alla linea tracciata subito dopo l’indicazione di Mattarella dal reggente Vito Crimi. Che, a sua volta, l’ha mutuata dall’editoriale di Marco Travaglio. Far naufragare l’ipotesi Draghi per tornare a Conte. In alternativa, le urne. Ma torniamo a Grillo. Il suo diktat piomba in un MoVimento squassato da diatribe interne e accomunato solo dal terrore di tornare alle urne. Il diktat del Fondatore È il motivo per cui, a differenza di quanto accadeva in passato, questa volta ad accogliere la sortita del fondatore non ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Parla l’Elevato, la Guida Suprema, Beppeper capirci. Il suo ordine è chiaro e perentorio come non accadeva da tempo: «re compatti e leali a Giuseppe, no a untecnico guidato da Mario». Pieno sostegno, dunque, alla linea tracciata subito dopo l’indicazione di Mattarella dal reggente Vito Crimi. Che, a sua volta, l’ha mutuata dall’editoriale di Marco Travaglio. Far naufragare l’ipotesiper tornare a. In alternativa, le urne. Ma torniamo a. Il suo diktat piomba in un MoVimento squassato da diatribe interne e accomunato solo dal terrore di tornare alle urne. Il diktat del Fondatore È il motivo per cui, a differenza di quanto accadeva in passato, questa volta ad accogliere la sortita del fondatore non ...

