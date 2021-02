Governo Draghi: Piazza Affari guadagna il 2%, spread in forte calo. Renzi: «È il momento dei costruttori» (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Governo di Mario Draghi non è ancora nato, ma è bastata la convocazione dell'ex presidente della Bce da parte del Capo dello Stato Sergio Mattarella per raffreddare lo spread tra... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ildi Marionon è ancora nato, ma è bastata la convocazione dell'ex presidente della Bce da parte del Capo dello Stato Sergio Mattarella per raffreddare lotra...

ShooterHatesYou : Si però adesso che facciamo un governo tecnico con #Draghi non roviniamolo subito facendolo cadere, cerchiamo di te… - BentivogliMarco : Da Agosto 2019 bisognava fare un Governo di alto profilo. Abbiamo buttato tempo, soldi e posti di lavoro perché han… - matteorenzi : Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente… - pinina3946 : RT @pietroraffa: Qualora il Movimento 5 stelle non dovesse appoggiare Draghi, il Pd si troverebbe in una situazione parecchio scomoda. Potr… - FrankiePotassio : Unica soluzione accettabile per me. Governo Draghi sostenuto da Lega, FdI, FI e IV. @pdnetwork all'opposizione. M5S: chissenefrega. -