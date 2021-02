Governo | Draghi accetta l' incarico con riserva | è da Conte a Palazzo Chigi M5S si spacca Lungo colloquio con l?ex premier

matteorenzi : Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente… - ShooterHatesYou : Si però adesso che facciamo un governo tecnico con #Draghi non roviniamolo subito facendolo cadere, cerchiamo di te… - lorepregliasco : *FLASH -GOVERNO: M5S SI SPACCA SU DRAGHI, FONTI 'LINEA CRIMI NON CONDIVISA, RISCHIO ROTTURA'- FLASH* = - AfinetAlberto : RT @HuffPostItalia: Grillo ai suoi: 'Compatti e leali a Conte, no al governo Draghi' - stefano_gatto97 : RT @TgLa7: #Governo: #Salvini, no pregiudizi se Draghi ci ascoltera' -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi

Il titolo è infatti indicato da Banca Akros tra quelli su cui puntare conal, visto che per Atlantia si potrebbe finalmente sbloccare il dossier Autostrade per l'Italia. Non cambia ...... ha sottolineato."Le priorità che porteremo sul tavolo di Mariosono il taglio delle tasse, il taglio della burocrazia, l'apertura immediata di tutti i cantieri bloccati daluscente, ...“Diciamo no a un governo tecnico, spacciato per governo istituzionale, guidato da Mario Draghi, senza preconcetto alcuno, ma con la ferma convinzione che l’unica scelta possibile per il nostro Paese è ...«Anche perché voteranno 20 milioni di italiani per eleggere i sindaci», sottolinea il leader della Lega dopo il vertice del centrodestra, in vista delle consultazioni con Mario Draghi. Per il ...