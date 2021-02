Governo | Draghi accetta con riserva Ai partiti chiedo unità 4 le priorità

ShooterHatesYou : Si però adesso che facciamo un governo tecnico con #Draghi non roviniamolo subito facendolo cadere, cerchiamo di te… - matteorenzi : Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente… - giorgio_gori : La differenza tra Monti e Draghi è che il primo arrivò per frenare lo spread e tagliare la spesa, mentre #Draghi av… - loris30999 : RT @TgLa7: #Draghi accetta l'incarico di formare il nuovo governo con riserva - fabioztessitore : RT @azael: Ora provate solo a immaginare l’ansia da prestazione del MINISTRO DELL’ECONOMIA DEL GOVERNO DRAGHI -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi

' Uncon i leader politici dentro a me piacerebbe moltissimo, sarebbe un modello tedesco di grande maturità per la classe politica del Paese', ha sottolineato Toti in una intervista su ...Mario, ex presidente della Banca centrale europea, ha accettato l'incarico di formare ildopo il fallimento del mandato esplorativo conferito a Roberto Fico dal Capo dello Stato Sergio ..."Sono fiducioso che dal confronto con i partiti, con i gruppi parlamentari e le forze sociali emerga unita' e capacita'. Lo ha detto Draghi ...Ieri sera il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi ha detto chiaramente di non volerlo sostenere. Centrodestro più morbido L’ex presidente della Banca centrale europea Mario Draghi ha accett ...