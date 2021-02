Giuseppe Conte ritorna ad insegnare all’università? (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Giuseppe Conte potrebbe decidere di ritornare ad insegnare all’università. Ma i suoi piani sembrano essere altri… ROMA – Giuseppe Conte potrebbe decidere di ritornare ad insegnare all’università. Il presidente del Consiglio dimissionario si è preso un congedo per poter svolgere il suo compito a Palazzo Chigi. Il premier potrebbe ritornare dietro la cattedra già dal 22 febbraio, ma i piani sembrano essere altri e non si esclude la possibilità di una aspettativa ulteriore per tentare la scalata ai vertici del MoVimento o la creazione di un suo partito. Il rettore dell’università di Firenze: “Porte aperte” Per Giuseppe Conte il posto da professore ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 3 febbraio 2021)potrebbe decidere dire ad. Ma i suoi piani sembrano essere altri… ROMA –potrebbe decidere dire ad. Il presidente del Consiglio dimissionario si è preso un congedo per poter svolgere il suo compito a Palazzo Chigi. Il premier potrebbere dietro la cattedra già dal 22 febbraio, ma i piani sembrano essere altri e non si esclude la possibilità di una aspettativa ulteriore per tentare la scalata ai vertici del MoVimento o la creazione di un suo partito. Il rettore dell’università di Firenze: “Porte aperte” Peril posto da professore ...

