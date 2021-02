Giuseppe Conte a colloquio con Draghi: il “no” dell’ex premier (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Continua ad essere in salita la strada per l’Italia che dopo essere stata gettata, nel pieno della pandemia, in una profonda crisi politica che per molti aspetti ha creato un’insanabile frattura, si trova a dover fare i conti con un futuro imminente in attesa di aver qualcuno che se ne prenda carico. Da carico a incarico: di oggi infatti la risposta del Professore Mario Draghi, ex Presidente della BCE, a Sergio Mattarella che nella giornata di ieri aveva annunciato di averlo individuato come l’uomo alla portata di una simile sfida in un momento così delicato per il Paese. Mario Draghi entra di fatto in punta di piedi e con un governo tecnico in divenire, tra ipotesi e realtà, al contrario dell’uscente presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Secondo fonti di governo, Giuseppe ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Continua ad essere in salita la strada per l’Italia che dopo essere stata gettata, nel pieno della pandemia, in una profonda crisi politica che per molti aspetti ha creato un’insanabile frattura, si trova a dover fare i conti con un futuro imminente in attesa di aver qualcuno che se ne prenda carico. Da carico a incarico: di oggi infatti la risposta del Professore Mario, ex Presidente della BCE, a Sergio Mattarella che nella giornata di ieri aveva annunciato di averlo individuato come l’uomo alla portata di una simile sfida in un momento così delicato per il Paese. Marioentra di fatto in punta di piedi e con un governo tecnico in divenire, tra ipotesi e realtà, al contrario dell’uscente presidente del Consiglio,. Secondo fonti di governo,...

