Draghi vuole disinnescare la mina Conte | per lui un incarico da ministro? di M Antonellis

I numeri parlamentari saranno la grande sfida di Mario Draghi e di Sergio Mattarella. Il presidente incaricato dal Capo dello Stato sa già che dovrà sminare il terreno dalle insidie dei partiti, timorosi di "non toccare palla", a cominciare dai 5Stelle, il partito di Giuseppe Conte e Beppe Grillo. La strategia però è già stata discussa con il Quirinale e il modo per non farsi votare contro e per togliere argomenti al partito del "no Draghi" è già stato deciso: offrire a Giuseppe Conte (che peraltro è un tecnico anche lui) un ministero di primo piano nel Draghi 1. "A questo punto, per i 5Stelle sarebbe impossibile negare la fiducia al nascituro governo", fanno sapere fonti che stanno seguendo la trattativa. Non per niente un uomo da sempre vicinissimo al Quirinale come Dario ...

