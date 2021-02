Draghi | De Luca | “Una liberazione | messo fine a balletto imbarazzante”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Facciamo i nostri migliori auguri a Mario, la cui chiamata da parte di Mattarella è stata almeno per me un atto di, che ha posto termine a unche aveva finito per assumere caratteristiche imbarazzanti per un Paese serio”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De, parlando ai sindaci di Penisola Sorrentina in occasione della sottoscrizione del contratto per l’avvio della progettazione dell’Ospedale unico della Penisola sorrentina. “Gli facciamo i migliori auguri di buon lavoro – ha aggiunto De– e di conclusione di un impegno non facile e non scontato. Speriamo che prevalga davvero il senso di responsabilità nel Parlamento italiano”. SportFace.

Mario, ha detto Bonaccini , è 'una persona autorevolissima per il prestigio che ha in Europa ... in collegamento accanto al collega venetoZaia - ma a me non è mai piaciuta. Io sono ...Prima di lurearsi alla Sapienza di Roma,ha studiato dai gesuiti, al Liceo Massimiliano Massimo di Roma, insieme a Gianni De Gennaro,Cordero di Montezemolo (prima che i genitori lo ...«Penso che le parole del Capo dello Stato siano state assolutamente…quasi anche una sorpresa, no? Se vogliamo, anche in un certo qual modo, irrituali per noi cittadini che non ...Mario Draghi accetta con riserva l'incarico di formare un governo, "sono fiducioso che si troverà l'unità in Parlamento". Lo aspettano consultazioni in salita. Beppe Grillo ha già calato la scure e di ...