Deathloop di Arkane Studios sarà all' IGN Fan Fest in una imperdibile presentazione

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) L'IGN Fandel 2021 vanterà molte sorprese, first look e anteprime, per lo più cinematografiche o relative a show televisivi: tra le novità videoludiche presenti, però, è stato annunciato un nuovo reveal dell'atteso titolo Bethesda,. Durante l'evento (previsto per il 26 e 27 febbraio) il Game Director Dinga Bakaba e l'Art Director Sebastien Mitton sveleranno un first look esclusivo specificamente realizzato daLyon. Sappiamo già da ora che al centro del provato cila libertà d'azione che Bethesda ha promesso come fulcro dell'azione: vedremo cos'altro verrà rivelato. Leggi altro...

Deathloop proseguirà sulle tracce dei giochi precedenti di Arkane Studios, basandosi sull'approccio tipico del team francese, e sfiderà i giocatori a interpretare il gioco in libertà. Cos'è... Cosa succederà quando Deathloop di Arkane debutterà su PlayStation 5, in esclusiva temporale anche rispetto a Xbox Series X - S? Cosa succederà quando ci sarà da portare sugli scaffali il prossimo ... L'IGN Fan Fest del 2021 vanterà molte sorprese, first look e anteprime, per lo più cinematografiche o relative a show televisivi: tra le novità videoludiche presenti, però, è stato annunciato un nuovo ...