Dayane Mello parla di Lucas, il fratello morto nell'incidente stradale: "Era il mio cucciolo" (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nella Casa del GF Vip Dayane Mello sta vivendo ore durissime. La morte del fratello Lucas la sta mettendo a dura prova e, per fortuna, al suo fianco ci sono i suoi amici del loft che stanno cercando di darle tutto l'affetto che merita. Dayane Mello parla del fratello Lucas: "Era il nostro cucciolo" La... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

