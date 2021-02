Crisi di governo: incarico a Draghi. Cosa succede adesso? (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Crisi di governo – Dopo il fallimento delle trattative volte a ricomporre la maggioranza del Conte bis, Mattarella ha deciso di affidare l’incarico di formare un nuovo esecutivo all’ex Presidente della BCE Mario Draghi. Quest’ultimo ha detto che scioglierà la riserva solo dopo aver condotto delle consultazioni con le forze politiche. Crisi di governo: Draghi alla prova delle consultazioni Crisi di governo: il Presidente della Repubblica Mattarella ha dato l’incarico di formare un nuovo esecutivo all’ex Presidente della BCE Mario Draghi. Quest’ultimo si è già recato a Montecitorio e a Palazzo Madama per incontrare il Presidente della Camera Fico e quello del Senato Casellati. ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 3 febbraio 2021)di– Dopo il fallimento delle trattative volte a ricomporre la maggioranza del Conte bis, Mattarella ha deciso di affidare l’di formare un nuovo esecutivo all’ex Presidente della BCE Mario. Quest’ultimo ha detto che scioglierà la riserva solo dopo aver condotto delle consultazioni con le forze politiche.dialla prova delle consultazionidi: il Presidente della Repubblica Mattarella ha dato l’di formare un nuovo esecutivo all’ex Presidente della BCE Mario. Quest’ultimo si è già recato a Montecitorio e a Palazzo Madama per incontrare il Presidente della Camera Fico e quello del Senato Casellati. ...

