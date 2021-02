Covid-19 | le gengive fortemente infiammate aumentano i rischi di complicazioni

Leggi su dilei

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Attenzione ai denti, allee più in generale alle infiammazioni in bocca. Se questa regola è valida sempre, diventa ancor più pressante in questo periodo di pandemia: pur se non incidono in termini di prevenzione del contagio, una corretta igiene e i controlli dell’odontoiatra si aggiungono alle regole di distanziamento e alle protezioni personali da non dimenticare mai. Per chi ha l’infezione in corso, invece, potrebbero essere importanti per il controllo della malattia. A segnalare i rapporti tra gengiviti serie e-19 è una ricerca che ha valutato l’esito di-19 in pazienti con parodontite, un’infiammazione gengivale estesa che riguarda 8 milioni di italiani. In chi ha lemoltoe contrae l’infezione da Sars-CoV-2 la probabilità di decesso cresce di 8.8 volte, ...