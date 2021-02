Corrado | Cotral deve assicurare a studenti corse adeguate

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma – “L’offerta, soprattutto per glidell’area metropolitana di Roma, sembra non essere sufficiente a soddisfare le esigenze di spostamento, sia per quanto riguarda il numero di bus che per capienza garantita. Soprattutto nelle fasce orarie di punta, che coincidono con l’entrata e l’uscita da scuola l’affollamento dei mezzi mette a serio rischio il contenimento epidemiologico.” “Da qui, l’interrogazione al Presidente Zingaretti e all’assessoree alla Mobilita’, Alessandri, per chiedere quali siano le misure cheha adottato per riprogrammare ed implementare i servizi di trasporto, anche a seguito del documento sui Servizi aggiuntivi della Tpl della Regione Lazio, stilato dal Tavolo di Coordinamento per il raccordo degli orari delle attivita’ didattiche e del trasporto pubblico locale, che si e’ riunito in ...