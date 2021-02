Conte nel governo Draghi: La sua posizione (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Dopo aver accettato l’incarico di formare un nuovo governo conferitogli dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, Mario Draghi ha incontrato per un colloquio prima il presidente della Camera, Roberto Fico, poi quella del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Draghi è poi andato a Palazzo Chigi per incontrare il presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte. Colloqui di prassi, ai quali seguiranno una serie di consultazioni informali con i rappresentanti dei vari partiti politici presenti in Parlamento al fine di verificare i margini per formare una nuova maggioranza. Intanto il premier Conte, silente in queste ore dopo il tentativo, naufragato, di dare vita al suo terzo governo, non avrebbe intenzione di fare parte del nuovo esecutivo guidato ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Dopo aver accettato l’incarico di formare un nuovoconferitogli dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, Marioha incontrato per un colloquio prima il presidente della Camera, Roberto Fico, poi quella del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.è poi andato a Palazzo Chigi per incontrare il presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe. Colloqui di prassi, ai quali seguiranno una serie di consultazioni informali con i rappresentanti dei vari partiti politici presenti in Parlamento al fine di verificare i margini per formare una nuova maggioranza. Intanto il premier, silente in queste ore dopo il tentativo, naufragato, di dare vita al suo terzo, non avrebbe intenzione di fare parte del nuovo esecutivo guidato ...

