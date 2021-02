Basta! Le regole Covid devono valere anche fuori dagli stadi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sta diventando quasi un appuntamento fisso. Un happening da non mancare. Siccome le norme Covid impediscono la riapertura degli stadi, ecco che i tifosi hanno scelto come ritrovo l'esterno degli impianti per sostenere le proprie squadre prima delle partite di cartello. Le immagini girate a un'ora dal fischio del via di Inter-Juventus semifinale di Coppa Italia sono inquietanti anche perché non inedite. Centinaia di tifosi assembrati, zero distanziamento, mascherine addosso ma non per tutti. E la polizia a osservare senza intervenire se non per evitare problemi d'ordine pubblico. Era successo anche due settimane prima, sempre a San Siro che evidentemente sta diventando una specie di zona franca dal Covid. Col paradosso che a poche decine di metri ci sono controlli strettissimi per gli addetti ai lavori ... Leggi su panorama (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sta diventando quasi un appuntamento fisso. Un happening da non mancare. Siccome le normeimpediscono la riapertura degli, ecco che i tifosi hanno scelto come ritrovo l'esterno degli impianti per sostenere le proprie squadre prima delle partite di cartello. Le immagini girate a un'ora dal fischio del via di Inter-Juventus semifinale di Coppa Italia sono inquietantiperché non inedite. Centinaia di tifosi assembrati, zero distanziamento, mascherine addosso ma non per tutti. E la polizia a osservare senza intervenire se non per evitare problemi d'ordine pubblico. Era successodue settimane prima, sempre a San Siro che evidentemente sta diventando una specie di zona franca dal. Col paradosso che a poche decine di metri ci sono controlli strettissimi per gli addetti ai lavori ...

