“Amici” di Maria De Filippi sbarca su Amazon Prime Video (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il day time del Talent di Maria De Filippi arriva anche su Amazon Prime Video Dalla televisione generalista a Amazon Prime Video: il day time del programma condotto da Maria De Filippi, che vede protagonisti giovani talenti esibirsi in tv, si potrà vedere anche sulla piattaforma, come riporta il blog di Davide Maggio e ci arriverà dalla metà di Febbraio. Da qui il pubblico che vorrà vedere Amici dalla piattaforma a pagamento di Amazon avrà a disposizione diversi contenuti circa gli accadimenti quotidiani nel talent più famoso d’Italia. Si tratta sia di contenuti esclusivi sia di quelli già diffusi su altri media, compresa la tv. Il format sarà senza conduzione. Il programma comunque ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il day time del Talent diDearriva anche suDalla televisione generalista a: il day time del programma condotto daDe, che vede protagonisti giovani talenti esibirsi in tv, si potrà vedere anche sulla piattaforma, come riporta il blog di Davide Maggio e ci arriverà dalla metà di Febbraio. Da qui il pubblico che vorrà vederedalla piattaforma a pagamento diavrà a disposizione diversi contenuti circa gli accadimenti quotidiani nel talent più famoso d’Italia. Si tratta sia di contenuti esclusivi sia di quelli già diffusi su altri media, compresa la tv. Il format sarà senza conduzione. Il programma comunque ...

StevenT_Who : RT @morphtojade: Tommaso è quello che è subito corso da Maria Teresa durante il suo sfogo in piscina e che in seguito si è preso cura di le… - Maria_payn : @CR4C0VI4 Ora il mio obiettivo è entrare negli amici stretti - aramini_maria : RT @02giugno: PER FINIRE LA GIORNATA ,, CARI AMICI,, ECCO A VOI CHI MANDIAMO HA CASA,, UNA ABBRACCIO ,, ANNAMARIA LA BRESCIANA DI DX?????… - Paoloboi69 : RT @RadioMariaITA: H. 08.30 #Buongiorno e buona giornata #cari amici di #Radio #Maria - SerieTvserie : Amici day time arriva su Amazon prime, ma resta anche su Canale 5. Ecco come e quando -