Aeroporti | a Fiumicino il primo hub per i vaccini

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sarà ilgrande centro nazionale di vaccinazione in un aeroporto, con la capacità di fare 3.000 iniezioni al giorno. Aprirà il 15 febbraio nell’area di parcheggio lunga sosta

verrà aperto il prossimo 15 febbraio un grande centro per la vaccinazione, nell'area di ... L'iniziativa è condotta dalla società di gestione,di Roma (AdR), insieme a Regione ...La struttura si trova all'aeroporto di, nel parcheggio sosta lunga, e sarà in grado di ... L'hub è stato installato e sviluppato in collaborazione tra Regione Lazio,di Roma, ...