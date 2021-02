Zendaya: «Il mio Instagram è solo mio» (Di martedì 2 febbraio 2021) Zendaya è tra le star che hanno meno da dire sui social: l’attrice – sdoganata da Disney Channel, poi consacrata dal ruolo di coprotagonista in Spiderman e dalla serie Euphoria (per cui ha vinto anche un Emmy) – non è mai generosa con i post: poche immagini, su Instagram, a distanza di molti giorni l’una dall’altra, generalmente legate alla sua vita professionale, tweet ancora più sporadici. Ora ha spiegato il perché: vuole custodire gelosamente i suoi spazi, non farsi sovrastare dalla necessità di apparire anche on line, ed è per questo che gestisce personalmente i suoi profili senza affidarsi a un social media manager. Leggi su vanityfair (Di martedì 2 febbraio 2021) Zendaya è tra le star che hanno meno da dire sui social: l’attrice – sdoganata da Disney Channel, poi consacrata dal ruolo di coprotagonista in Spiderman e dalla serie Euphoria (per cui ha vinto anche un Emmy) – non è mai generosa con i post: poche immagini, su Instagram, a distanza di molti giorni l’una dall’altra, generalmente legate alla sua vita professionale, tweet ancora più sporadici. Ora ha spiegato il perché: vuole custodire gelosamente i suoi spazi, non farsi sovrastare dalla necessità di apparire anche on line, ed è per questo che gestisce personalmente i suoi profili senza affidarsi a un social media manager.

