Traffico Roma del 02-02-2021 ore 09 | 00

(Di martedì 2 febbraio 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italianesostenuto su tutte le principali vie consolari in direzione del centro città alla Gianicolense rallentamenti per incidente in via Giacinto Carini all’altezza di via Fratelli Bonnet code per lavori sul viadotto della Magliana da Parco dei Medici a via del Cappellaccio verso l’Eur al Aurelio nuovi lavori da questa mattina in via Monte del Gallo Fino al prossimo 19 febbraio carreggiata ridotta è senso unico alternato tra via Gregorio VII e via Cardinale cassetta e restringimento della carreggiata anche lungo Clivio di Monte del Gallo lavori sul manto stradale anche ...