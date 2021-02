Tavolo di governo, Conte ter in alto mare: si riparte dal nodo giustizia (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo quasi scaduto per risolvere la crisi di governo . In giornata il presidente della Camera, Roberto Fico , concluderà il suo mandato esplorativo e salirà al Quirinale a riferire, ma l'accordo per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo quasi scaduto per risolvere la crisi di. In giornata il presidente della Camera, Roberto Fico , concluderà il suo mandato esplorativo e salirà al Quirinale a riferire, ma l'accordo per ...

borghi_claudio : Pensa te che spreco... una settimana a Villa Pamphili quando per fare il programma di governo bastava un tavolo con… - borghi_claudio : Annaspano Crisi di governo, il tavolo sul programma non partorisce un programma - marcocappato : Un motivo per smontare il #Governo e rimontarlo ci sarebbe: l'#ecologia, l'emergenza clima come spinta per liberare… - Fef58 : RT @borghi_claudio: Pensa te che spreco... una settimana a Villa Pamphili quando per fare il programma di governo bastava un tavolo con FIC… - Zelda_Cosin : RT @laramps: Questo accade solo per la debolezza (ovvero mancanza di coraggio) degli altri. Ci sono situazioni in cui il tavolo lo si deve… -