Storici: addio a Kulka, sopravvissuto di Auschwitz che raccontò storia Olocausto (Di martedì 2 febbraio 2021) Berlino, 2 feb. - (Adnkronos) - Lo storico e scrittore israeliano Otto Dov Kulka, studioso che ha dedicato tutta la propria opera storiografica all'analisi rigorosa e impersonale dell'Olocausto e dei suoi legami con la società tedesca, è morto all'età di 87 anni. L'annuncio della scomparsa, avvenuta il 29 gennaio, è stato dato dal Fritz Bauer Institut di Francoforte sul Meno (Germania), di cui era stato a lungo collaboratore. Professore emerito dell'Università Ebraica di Gerusalemme, le principali aree di specializzazione di Kulka sono state lo studio dell'antisemitismo dalla prima età moderna fino alla sua manifestazione sotto il regime nazista di Adolf Hitler con la "soluzione finale"; il pensiero ebraico in Europa dal XVI al XX secolo; le relazioni ebraico-cristiane nell'Europa moderna; la storia degli ebrei in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Berlino, 2 feb. - (Adnkronos) - Lo storico e scrittore israeliano Otto Dov, studioso che ha dedicato tutta la propria opera storiografica all'analisi rigorosa e impersonale dell'e dei suoi legami con la società tedesca, è morto all'età di 87 anni. L'annuncio della scomparsa, avvenuta il 29 gennaio, è stato dato dal Fritz Bauer Institut di Francoforte sul Meno (Germania), di cui era stato a lungo collaboratore. Professore emerito dell'Università Ebraica di Gerusalemme, le principali aree di specializzazione disono state lo studio dell'antisemitismo dalla prima età moderna fino alla sua manifestazione sotto il regime nazista di Adolf Hitler con la "soluzione finale"; il pensiero ebraico in Europa dal XVI al XX secolo; le relazioni ebraico-cristiane nell'Europa moderna; ladegli ebrei in ...

