Sofia Goggia può vincere la Coppa del Mondo di discesa. L'azzurra cerca un sorriso dopo l'infortunio (Di martedì 2 febbraio 2021) Sofia Goggia si è infortunata domenica pomeriggio mentre scendeva a valle su una pista turistica a Garmisch, in seguito al rinvio del superG a causa della nebbia. La Campionessa Olimpica di discesa libera si è procurata una frattura composta del piatto tibiale laterale del ginocchio destro. Un infortunio che dovrebbe richiedere almeno 40-45 giorni di recupero e che dunque dovrebbe avere posto fine in anticipo alla stagione della bergamasca, proprio alla vigilia dei Mondiali di Cortina d'Ampezzo, dove si sarebbe presentata da grande protagonista. L'azzurra sta cercando di digerire questo boccone amaro e di guardare al futuro, anche perché il prossimo inverno condurrà alle Olimpiadi di Pechino 2022, dove sarà chiamata a difendere il titolo conquistato a PyeongChang 2018. La 28enne ha vinto quattro ...

