Sarri pronto a tornare in panchina: due ipotesi per l’ex Napoli e Juventus (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo un anno di stop, Maurizio Sarri è pronto a tornare in panchina. Il tecnico ex Napoli e Chelsea è reduce dall'esperienza non esaltante alla Juventus, conclusa con la vittoria dello scudetto e con l'esonero dopo la sconfitta negli ottavi di Champions contro il Lione. Ora l'allenatore toscano sembra vicino al ritorno in campo.caption id="attachment 997835" align="alignnone" width="1024" Sarri (getty images)/captionipotesiDue le piste attuali. La prima riguarda la Roma, con cui si è verificato un incontro nelle ultime ore. La seconda, però, sarebbe l'Olympique Marsiglia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club francese avrebbe pensato a lui dopo il burrascoso addio ad André Villas-Boas. Un'ipotesi non semplice, anche se il ... Leggi su itasportpress (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo un anno di stop, Maurizioin. Il tecnico exe Chelsea è reduce dall'esperienza non esaltante alla, conclusa con la vittoria dello scudetto e con l'esonero dopo la sconfitta negli ottavi di Champions contro il Lione. Ora l'allenatore toscano sembra vicino al ritorno in campo.caption id="attachment 997835" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionDue le piste attuali. La prima riguarda la Roma, con cui si è verificato un incontro nelle ultime ore. La seconda, però, sarebbe l'Olympique Marsiglia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club francese avrebbe pensato a lui dopo il burrascoso addio ad André Villas-Boas. Un'non semplice, anche se il ...

ItaSportPress : Sarri pronto a tornare in panchina: due ipotesi per l'ex Napoli e Juventus - - FicoGianluca : @ADeLaurentiis Ora non lo stai mettendo alla porta...ma prima o poi verrà anche il suo turno, come arrivò il turno… - positanonews : Pronto Sarri? Sono De Laurentiis: così iniziò il dopo Verona - Daniele91Nap : Sarri aveva già il contratto pronto con il Chelsea Merda ADL ha pronto il rinnovo di Gattuso ma contatta Benitez… -