Sarde non tracciate, la Capitaneria ne sequestra quasi una tonnellata sul furgone: maxi multa al conducente (Di martedì 2 febbraio 2021) FANO - Sarde non tracciate, la Capitaneria di Fano ne sequestra quasi una tonnellata: multa da 1.500 euro per il proprietario del furgone dove stavano per essere caricate. Continuano senza sosta le ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 2 febbraio 2021) FANO -non, ladi Fano neunada 1.500 euro per il proprietario deldove stavano per essere caricate. Continuano senza sosta le ...

Giulietta17011 : RT @martieaka: Siamo sicuri non sia figlia di Afrodite? Altrimenti non riesco a spiegarmi la sua bellezza?? Le sarde sono sempre le sarde?? #… - Saul95153757 : #italiamorta #Draghi #Boschi #Governo Ma cosa aspetta #Mattarella a sciogliere le Camere e fermare questo teatrino… - anna__annish : Un viaggio nelle leggende e tradizioni sarde e per fortuna ancora radicate. Un viaggio all'interno del territorio s… - ANNARITASIFO17 : RT @martieaka: Siamo sicuri non sia figlia di Afrodite? Altrimenti non riesco a spiegarmi la sua bellezza?? Le sarde sono sempre le sarde?? #… - Loveisl29659016 : RT @martieaka: Siamo sicuri non sia figlia di Afrodite? Altrimenti non riesco a spiegarmi la sua bellezza?? Le sarde sono sempre le sarde?? #… -