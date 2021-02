Roma Cassia: pitbull uccide a morsi un cagnolino e ferisce la sua padrona. È caccia al proprietario (Di martedì 2 febbraio 2021) È successo di nuovo. Un cane di grossa taglia, lasciato libero di vagare, ha aggredito un cagnolino uccidendolo e ferendo la sua proprietaria. Il fatto è avvenuto l’altro ieri, in tarda serata, all’incrocio tra via Cassia e via Isola Farnese. Un pitbull senza padrone al seguito si è scagliato contro una donna e il suo piccolo cane Macchia, aggredendolo a morsi fino a causare la morte dell’animale. Inutili gli interventi dei numerosi passanti, che non sono riusciti a evitare il peggio. Sono state allertate anche le forze dell’ordine che stanno cercando, con l’aiuto dei testimoni, di identificare il proprietario del molossoide. L’episodio, l’ennesimo di una lunga serie, è stato segnalato via Facebook da una donna che ha assistito all’accaduto. “Questi sono fatti inaccettabili – scrive la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 febbraio 2021) È successo di nuovo. Un cane di grossa taglia, lasciato libero di vagare, ha aggredito unndolo e ferendo la sua proprietaria. Il fatto è avvenuto l’altro ieri, in tarda serata, all’incrocio tra viae via Isola Farnese. Unsenza padrone al seguito si è scagliato contro una donna e il suo piccolo cane Macchia, aggredendolo afino a causare la morte dell’animale. Inutili gli interventi dei numerosi passanti, che non sono riusciti a evitare il peggio. Sono state allertate anche le forze dell’ordine che stanno cercando, con l’aiuto dei testimoni, di identificare ildel molossoide. L’episodio, l’ennesimo di una lunga serie, è stato segnalato via Facebook da una donna che ha assistito all’accaduto. “Questi sono fatti inaccettabili – scrive la ...

CorriereCitta : Roma Cassia: pitbull uccide a morsi un cagnolino e ferisce la sua padrona. È caccia al proprietario - LuceverdeRoma : ????? #Roma Traffico rallentato #Incidente Via Cassia altezza Via Santa Giovanna Elisabetta #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ??? #Roma - Via Vittorio Piccinini ? chiusa corsia che consente di immettersi sulla Cassia > GRA ???? deviazioni pe… - MassimoChiaram7 : RT @PLRomaCapitale: ??#Roma:Via Vittorio Piccinini, corsia di svolta chiusa per dissesto del manto stradale altezza intersezione via Cassia… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #lavori - Via Vittorio Piccinini, Corsia di svolta CHIUSA altezza bivio con Via Cassia > fuori città ? D… -