Reddito di cittadinanza: a febbraio importo più basso per alcuni beneficiari (Di martedì 2 febbraio 2021) Archiviato gennaio, in tanti si chiedono quando arrivi la ricarica del Reddito di cittadinanza a febbraio. L’accredito dovrebbe esserci il 26, un giorno prima rispetto al consueto 27. Ciò è dovuto al fatto che proprio il 27 febbraio sarà un sabato. Ma l’importo per alcuni potrebbe essere inferiore rispetto al solito. A cosa è dovuta questa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 2 febbraio 2021) Archiviato gennaio, in tanti si chiedono quando arrivi la ricarica deldi. L’accredito dovrebbe esserci il 26, un giorno prima rispetto al consueto 27. Ciò è dovuto al fatto che proprio il 27sarà un sabato. Ma l’perpotrebbe essere inferiore rispetto al solito. A cosa è dovuta questa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

LegaSalvini : BORSEGGIATORE SFILA PORTAFOGLI SUL BUS A NAPOLI, ARRESTATO: AVEVA IL REDDITO DI CITTADINANZA Chi lo dice a Giggino? - sole24ore : Reddito di cittadinanza, boom in Lombardia (+22%) - VittorioSgarbi : #governodincapaci Anche il capo mafia (l'ennesimo) dello Zen (Palermo) prende il reddito di cittadinanza. Non c'è c… - mistermeo : RT @FBigliardo: ??In pratica, il core-business di #ItaliaViva è sistemare la #Boschi con qualche ministero. #Renzi vuole abolire il reddito… - Maurizio2LaVen2 : RT @Maurizio2LaVen2: Sembra che renzi abbia chiesto oltre che rivedere il reddito di cittadinanza la proposta bonafede ed altre bandiere… -