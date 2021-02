Pomeriggio 5 | Zequila e il flirt con Dayane Mello | i dubbi di Barbara

(Di martedì 2 febbraio 2021) L'ospite in studio ha raccontato nei dettagli la conoscenza con la modella brasiliana, ma la conduttrice non ha nascosto delle perplessità... L'articolo proviene da Gossip e Tv.

GRawen1 : RT @ninetiesbish: Anche lo staff di pomeriggio 5 percula Zequila ?? #rosmello - ninetiesbish : Anche lo staff di pomeriggio 5 percula Zequila ?? #rosmello - Vincenz02550520 : RT @Vale47886217: No vabbè Zequila a Pomeriggio 5 sta dicendo di aver avuto un flirt con Dayane io vomito la cena di capodanno del 2000 #r… - Vale47886217 : No vabbè Zequila a Pomeriggio 5 sta dicendo di aver avuto un flirt con Dayane io vomito la cena di capodanno del 2000 #rosmello -

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio Zequila

Antonioshow a5 . Lo scoop lanciato qualche giorno fa sul flirt con Dayane Mello viene affrontato anche nel salotto di Barbara D'Urso , dove il diretto interessato svela ulteriori dettagli ...L'ospite in studio ha raccontato nei dettagli la conoscenza con la modella brasiliana, ma la conduttrice non ha nascosto delle perplessità...L'ospite in studio ha raccontato nei dettagli la conoscenza con la modella brasiliana, ma la conduttrice non ha nascosto delle ...Antonio Zequila corteggia Barbara d'Urso a Pomeriggio Cinque, ma lei lo gela: "Non sono disponibile" Oggi la seconda parte di Pomeriggio 5 è stata ...