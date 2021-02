PGNATS | ecco i giocatori sanzionati

Leggi su esports247

(Di martedì 2 febbraio 2021) Poco prima dell’inizio della terza settimana del PG Nationals di League of Legends è uscita la notizia che una squadra sarebbe stata sanzionata insieme ad uno dei suoi. Il perchè di questa sanzione è stato subito spiegato: i soggetti in questione hanno cercato di aggirare i punti 2.4.3 e 5.1.2 del regolamento della competizione. La squadra a cui è stata inflitta è GG& Esports e al giocatore David “Sky” Koppmann facente parte della sua rosa come sostituto. La sanzione consiste in una multa di 2000 euro da pagare subito, una ammonizione ufficiale e una sospensione per Sky di due giornate dal torneo. Per capire il perchè di queste sanzioni dobbiamo rifarci a che cosa dicono i due articoli sopra citati. Per maggiore chiarezza ve li riportiamo qui a fianco: 2.4.3 – “I team che hanno guadagnato la qualificazione al PG Nationals tramite Promotion Tournament, ...