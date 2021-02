Oculus Quest 2 lancio da record! Il visore VR ha già venduto oltre un milione di unità (Di martedì 2 febbraio 2021) SuperData ha pubblicato l'aggiornato delle vendite dei visori VR durante il quarto trimestre del 2020, evidenziando l'impressionante lancio di Oculus Quest 2, arrivato sul mercato a metà ottobre. Il dispositivo ha già superato il milione di unità vendute ed è diventato l'headset più venduto non alimentato da un dispositivo mobile. Nel suo commento di supporto, SuperData rileva che Quest 2 ha beneficiato di un prezzo inferiore al lancio rispetto al suo predecessore. Inoltre, è probabile che la tempistica del suo lancio durante le misure anti COVID-19 abbia aumentato l'interesse tra il suo pubblico , molti dei quali non erano stati in grado di acquistare il dispositivo originale a causa di problemi di stock durante il ... Leggi su eurogamer (Di martedì 2 febbraio 2021) SuperData ha pubblicato l'aggiornato delle vendite dei visori VR durante il quarto trimestre del 2020, evidenziando l'impressionantedi2, arrivato sul mercato a metà ottobre. Il dispositivo ha già superato ildivendute ed è diventato l'headset piùnon alimentato da un dispositivo mobile. Nel suo commento di supporto, SuperData rileva che2 ha beneficiato di un prezzo inferiore alrispetto al suo predecessore. In, è probabile che la tempistica del suodurante le misure anti COVID-19 abbia aumentato l'interesse tra il suo pubblico , molti dei quali non erano stati in grado di acquistare il dispositivo originale a causa di problemi di stock durante il ...

Oculus Quest 2 ha venduto cifre record a fine 2020: è un successo secondo le informazioni di SuperData. Ecco tutti i dettagli a riguardo.. Gli headset VR tendono a costare parecchio e rimangono ...

