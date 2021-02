Nocera Inferiore, accordo Anva-Comune per trasferimento mercato (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Inferiore: con l’inizio degli attesi lavori fognari, il mercato rionale giornaliero – alimentare e non alimentare – di via Matteotti è stato dislocato, temporaneamente, presso il piazzale antistante la stazione ferroviaria. La destinazione è stata assunta dall’Amministrazione comunale di Nocera Inferiore, sentito il parere dell’Anva Confesercenti. Di seguito le dichiarazioni del coordinatore regionale dell’Anva Confesercenti, Aniello Ciro Pietrofesa. “I mercatali sono soddisfatti di questa, seppur provvisoria, sistemazione. Siamo convinti che qui riusciremo a ben servire la popolazione per la quale siamo un punto di riferimento quotidiano. Ne è prova ciò che è avvenuto di buon’ora stamattina: alcuni avventori non hanno trovato gli ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti: con l’inizio degli attesi lavori fognari, ilrionale giornaliero – alimentare e non alimentare – di via Matteotti è stato dislocato, temporaneamente, presso il piazzale antistante la stazione ferroviaria. La destinazione è stata assunta dall’Amministrazione comunale di, sentito il parere dell’Confesercenti. Di seguito le dichiarazioni del coordinatore regionale dell’Confesercenti, Aniello Ciro Pietrofesa. “I mercatali sono soddisfatti di questa, seppur provvisoria, sistemazione. Siamo convinti che qui riusciremo a ben servire la popolazione per la quale siamo un punto di riferimento quotidiano. Ne è prova ciò che è avvenuto di buon’ora stamattina: alcuni avventori non hanno trovato gli ...

