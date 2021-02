Mieli estremo a “L’Aria che tira” | “Governo di poveracci Mattarella non lo permetterà”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 2 febbraio 2021) “Sono dei. Malo permette?” La franchezza che Paolodimostra in questa fase politica è encomiabile. Già in un’intervista sui Libero era stato molto duro con queste consultazioni farsa e con il mercato delle vacche a cui da dieci giorni stiamo assistendo. Esprimendosi a favore delle elezioni qualora lo spettacolo offerto in questo frangente si facesse vieppiù indigesto sotto il profilo del decoro istituzionale. Lo storico non si nasconde parlando della crisi diin atto. Ha ribadito la sua critica ancora più veementemente ache, su La7, dove era ospite nello studio di Myrta Merlino. Intervento tutto da gustare.: “Gente che si odia ,sarebbe un pastrocchio” Allo storico e giornalista non piace la trattativa in atto. E’ ...