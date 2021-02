Lavoro: Global Ceo Study Ibm, smart working e benessere dipendenti priorità fino al 2023 (Di martedì 2 febbraio 2021) Milano, 2 feb. (Adnkronos) – Lavoro da remoto e benessere dei dipendenti sono priorità di business mission-critical fino al 2023: il 66% dei Ceo italiani ha potenziato lo smart working nel 2020, mentre il 54% riferisce che il benessere dei dipendenti è la priorità. Emerge dal Global Ceo Study, risultato dal sondaggio tra 3.000 Ceo da 50 paesi e 26 settori nel 2020, prendendo dunque in considerazione anche gli effetti di Covid-19 e lanciato oggi da Ibm. L’indagine ha rivelato come proprio i momenti di crisi Globale rappresentano degli spartiacque tra professionisti che sono stati in grado di adottare strategie di business vincenti e manager meno ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 2 febbraio 2021) Milano, 2 feb. (Adnkronos) –da remoto edeisonodi business mission-criticalal: il 66% dei Ceo italiani ha potenziato lonel 2020, mentre il 54% riferisce che ildeiè la. Emerge dalCeo, risultato dal sondaggio tra 3.000 Ceo da 50 paesi e 26 settori nel 2020, prendendo dunque in considerazione anche gli effetti di Covid-19 e lanciato oggi da Ibm. L’indagine ha rivelato come proprio i momenti di crisie rappresentano degli spartiacque tra professionisti che sono stati in grado di adottare strategie di business vincenti e manager meno ...

