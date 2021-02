Istat | Pil | crollo storico - 8 | 8% nel 2020 | ma meglio delle stime

(Di martedì 2 febbraio 2021) Nelil Pil corretto per gli effetti di calendario è diminuito dell'8,9%, mentre per il Pil stimato sui dati trimestrali grezzi, la riduzione è stata dell'8,8%. Ilcertificato dalla stima ...

...9%, mentre per ilstimato sui dati trimestrali grezzi, con due giornate lavorative in più, la riduzione è stata dell'8,8%. Il crollo certificato dalla stima preliminare dell'è storico ma il ...Il quarto trimestre ha avuto dello scorso anno ha avuto due giornate lavorative in meno ma una giornata in più rispetto al . - -Nel 2020 il Pil italiano è calato dell'8,8% (dato grezzo) mentre nel quarto trimestre del 2020 è sceso del 2% rispetto al trimestre precedente e del 6,6% rispetto al quarto trimestre del 2019. Lo rend ...ROMA - Il Pil italiano nel quarto trimestre 2020 è sceso del 2% rispetto al trimestre precedente e del 6,6% rispetto al quarto trimestre del 2019. Lo rende noto l'Istat in base alle stime provvisorie, ...