Inter-Juventus, Vidal ammonito: era diffidato, salterà la partita di ritorno (Di martedì 2 febbraio 2021) Arturo Vidal è stato ammonito, al 38? di Inter-Juventus, incontro valido per la semifinale d’andata della Coppa Italia 2020/2021. Il centrocampista cileno era diffidato e salterà la sfida di ritorno. L’ingenuità di Vidal è stata commessa per fermare Cristiano Ronaldo, minacciosamente indirizzato verso la porta di Samir Handanovic, pericolo numero 1 per la difesa nerazzurra dopo la doppietta valsa l’1-2 parziale. Antonio Conte dovrà dunque fare a meno di uno dei propri fedelissimi, spesso in campo e cruciale per gli equilibri della squadra. Vidal aveva firmato il derby d’Italia di campionato con un gol, mentre in Coppa Italia si è reso protagonista in negativo, quantomeno nel primo tempo. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 2 febbraio 2021) Arturoè stato, al 38? di, incontro valido per la semifinale d’andata della Coppa Italia 2020/2021. Il centrocampista cileno erala sfida di. L’ingenuità diè stata commessa per fermare Cristiano Ronaldo, minacciosamente indirizzato verso la porta di Samir Handanovic, pericolo numero 1 per la difesa nerazzurra dopo la doppietta valsa l’1-2 parziale. Antonio Conte dovrà dunque fare a meno di uno dei propri fedelissimi, spesso in campo e cruciale per gli equilibri della squadra.aveva firmato il derby d’Italia di campionato con un gol, mentre in Coppa Italia si è reso protagonista in negativo, quantomeno nel primo tempo. SportFace.

Inter : ??? | TOP 5 Inter e Juventus si affrontano in #CoppaItalia per la trentaduesima volta ?? Abbiamo scelto 5? gol nera… - juventusfc : ?? «Voglio vedere una squadra consapevole della sua forza» ?? Le parole di Mister @Pirlo_official alla vigilia di… - juventusfc : ?? @JuventusTV Vi racconta così quella partita: - wesandkiedis : RT @OptaPaolo: 3/3 - Nicolò #Barella ha preso parte a tutti i tre gol segnati dall'Inter contro la Juventus in questa stagione, tra Serie A… - SamanthaButto13 : RT @SkySport: Inter-Juventus 1-2 all'intervallo Segui qui il secondo tempo LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Juventus DIRETTA/ Inter Juventus (risultato 1 - 2) video streaming Rai: doppio Ronaldo!

DIRETTA INTER JUVENTUS (RISULTATO 1 - 2): DOPPIO RONALDO! Viene ammonito Demiral per un fallo su Sanchez, con l'Inter che sembra in un buon momento dopo il gol del vantaggio di Lautaro Martinez. Primo lampo ...

Inter - Juve 1 - 2 diretta live: prima Lautaro, poi doppio Ronaldo. All'intervallo avanti gli ospiti

1'pt Iniziata la partita, primo pallone della Juventus . Tutto pronto a San Siro, tra pochi istanti fischio d'inizio di Inter - Juve C'è il derby d'Italia. Valido per la semifinale d'andata di Coppa ...

Inter-Juventus dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Inter e Juventus si affrontano nell'andata delle semifinali di Coppa Italia: tutto sulle formazioni e su come seguire il match in tv e streaming.

Tra poco Inter-Juventus, le semifinali vedono bianconero: nerazzurri fuori nelle ultime tre edizioni

L’Inter è stata eliminata nelle semifinali di Coppa Italia in tutte le ultime tre edizioni in cui le ha disputate (2012/13, 2015/16 e 2019/20), dopo che i nerazzurri avevano strappato il pass per la f ...

DIRETTA(RISULTATO 1 - 2): DOPPIO RONALDO! Viene ammonito Demiral per un fallo su Sanchez, con l'che sembra in un buon momento dopo il gol del vantaggio di Lautaro Martinez. Primo lampo ...1'pt Iniziata la partita, primo pallone della. Tutto pronto a San Siro, tra pochi istanti fischio d'inizio di- Juve C'è il derby d'Italia. Valido per la semifinale d'andata di Coppa ...Inter e Juventus si affrontano nell'andata delle semifinali di Coppa Italia: tutto sulle formazioni e su come seguire il match in tv e streaming.L’Inter è stata eliminata nelle semifinali di Coppa Italia in tutte le ultime tre edizioni in cui le ha disputate (2012/13, 2015/16 e 2019/20), dopo che i nerazzurri avevano strappato il pass per la f ...