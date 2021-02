Immortals Fenyx Rising Una nuova divinità DLC Recensione – Bello, ma non sorprendente (Di martedì 2 febbraio 2021) Immortals Fenyx Rising ha sorpreso il mondo videoludico già con la release del gioco Vanilla, quanto il DLC Una nuova divinità (A new god) era ancora solo in fase di progettazione (ben lontani da questa Recensione). In verità, pure ai tempi del primissimo annuncio, senza sapere di Season Pass et similia, erano in tanti ad aver messo gli occhi sul peculiare “BreathoftheWild-like” di Ubisoft; sul suo promettente Art Style e sul setting storico (si fa per dire) tanto prodigo di mostri, nemici, e mitologia da cui attingere. Non è un segreto, poi, che una volta uscito la concretizzazione delle promesse di Ubisoft sia stata tanto puntuale da lasciare tutti di stucco. Che ci possiamo fare se noi critica, e anche noi pubblico, siamo stati abituati “male” da anni di ritardi infruttuosi? ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 febbraio 2021)ha sorpreso il mondo videoludico già con la release del gioco Vanilla, quanto il DLC Una(A new god) era ancora solo in fase di progettazione (ben lontani da questa). In verità, pure ai tempi del primissimo annuncio, senza sapere di Season Pass et similia, erano in tanti ad aver messo gli occhi sul peculiare “BreathoftheWild-like” di Ubisoft; sul suo promettente Art Style e sul setting storico (si fa per dire) tanto prodigo di mostri, nemici, e mitologia da cui attingere. Non è un segreto, poi, che una volta uscito la concretizzazione delle promesse di Ubisoft sia stata tanto puntuale da lasciare tutti di stucco. Che ci possiamo fare se noi critica, e anche noi pubblico, siamo stati abituati “male” da anni di ritardi infruttuosi? ...

