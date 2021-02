Il programma prima del premier. Aria di trappolone per Conte. I leader decidono cosa fare, ma poi non si sa chi fa cosa. Tutta colpa delle bislacche richieste di Italia Viva (Di martedì 2 febbraio 2021) Matteo Renzi, si vocifera in Parlamento, “ha dimostrato ancora una volta di essere un giocatore di poker. Ogni mossa che sta facendo va all-in”. La metafora rende in maniera plastica ciò che sta succedendo in queste settimane. prima siamo sprofondati in una crisi che ad oggi ancora non ha una ragione chiara a tutti. Poi si è arrivati a mettere in discussione il governo e la persona di Giuseppe Conte. Infine si sta cercando di salvare il salvabile, acContentando i desiderata del leader di Italia Viva: prima il programma e poi pensiamo alle persone. Partendo da qui, come sappiamo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di affidare un mandato esplorativo al presidente della Camera, Roberto Fico. Che sia un mandato esplorativo piuttosto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 2 febbraio 2021) Matteo Renzi, si vocifera in Parlamento, “ha dimostrato ancora una volta di essere un giocatore di poker. Ogni mossa che sta facendo va all-in”. La metafora rende in maniera plastica ciò che sta succedendo in queste settimane.siamo sprofondati in una crisi che ad oggi ancora non ha una ragione chiara a tutti. Poi si è arrivati a mettere in discussione il governo e la persona di Giuseppe. Infine si sta cercando di salvare il salvabile, acntando i desiderata deldiile poi pensiamo alle persone. Partendo da qui, come sappiamo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di affidare un mandato esplorativo al presidente della Camera, Roberto Fico. Che sia un mandato esplorativo piuttosto ...

