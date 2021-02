Harley-Davidson crolla in borsa dopo perdite per 96 milioni in quarto trimestre (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – crolla in borsa Harley Davidson, registrando un ribasso del 19,27% e portandosi a quota 32,42, dopo che ha comunicato perdite per 96 milioni di dollari nell’ultimo trimestre 2020. Attesa per il resto della seduta un’estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 30,48 e successiva 28,54. Resistenza a 35,07. La società americana ha comunicato che le sue spedizioni di moto ai rivenditori sono diminuite del 32% nel 2020 a circa 145.000 unità, uno dei livelli più bassi dalla fine degli anni ’90. Harley-Davidson ha registrato una perdita nel quarto trimestre di 96 milioni di dollari, o 63 centesimi per azione, rispetto a un ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 febbraio 2021) (Tele) –in, registrando un ribasso del 19,27% e portandosi a quota 32,42,che ha comunicatoper 96di dollari nell’ultimo2020. Attesa per il resto della seduta un’estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 30,48 e successiva 28,54. Resistenza a 35,07. La società americana ha comunicato che le sue spedizioni di moto ai rivenditori sono diminuite del 32% nel 2020 a circa 145.000 unità, uno dei livelli più bassi dalla fine degli anni ’90.ha registrato una perdita neldi 96di dollari, o 63 centesimi per azione, rispetto a un ...

