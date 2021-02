Google chiude un altro suo servizio | addio ai giochi esclusivi per Stadia

tech_gamingit : Stadia: Google chiude i suoi studi - oOShinobi777Oo : Stadia: Google chiude i suoi studi - cellicom : Google chiude lo studio di sviluppo giochi per Stadia: è il primo chiodo sulla bara? - infoitscienza : Google Stadia chiude i team interni, cancella le esclusive e cambia organizzazione - infoitscienza : Google Stadia chiude gli studi interni, cambierà il focus aziendale -

Ultime Notizie dalla rete : Google chiude

si riorganizza egli studi di sviluppo interni: focus sulle terze parti, non svilupperà più esclusive per Stadiaha annunciato un'importante novità per Stadia , la propria ......vendite dei vari marchi di Stellantis Meno di 1.000 unità vendute per Alfa Romeo Alfa Romeo... Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio diNews, se vuoi essere sempre aggiornato ...Google ha deciso di interrompere tutti gli investimenti nel team di sviluppo interno SG&E per la realizzazione di giochi per Google Stadia ...Tramite il blog ufficiale di Google, l'azienda ha annunciato la chiusura dei suoi studi di sviluppo per Stadia. E' la fine di Google Stadia? Non proprio.