Golf | al via il Waste Management Phoenix Open 2021 con tante star Assente Francesco Molinari

(Di martedì 2 febbraio 2021) Terminata una controversa settimana a Torrey Pines, con la vittoria finale autoritaria di Patrick Reed, la stagionedel PGA Tour diprocede in direzione Arizona, dove questo fine settimana verrà giocato il. Qui ci attende un evento solitamente storico, uno dei tornei più spettacolari e incandescenti del calendario. L’atmosfera molto differente rispetto agli standard delprofessionale è valsa a questo evento il soprannome di “The Greatest Show on Grass“, visto che il gioco su fairways e greens del TPC di Scottsdale è sempre accompagnato da musica e spettacoli di ogni tipo. Naturalmente, in questo particolare e triste scenario sanitario, il tutto verrà fortemente ridimensionato, anche se si è trovato un accordo per permettere ...