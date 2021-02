Fuori dal Coro: ospiti di stasera, 2 febbraio 2021 (Di martedì 2 febbraio 2021) stasera, 2 febbraio 2021, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Fuori dal Coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata ancora l’analisi della crisi di Governo e degli scenari futuri: con collegamenti in diretta da Montecitorio, gli aggiornamenti sull’evoluzione della situazione politica e su eventuali dichiarazioni dei leader dei partiti di maggioranza. Sarà un Conte Ter oppure il capo dello Stato propenderà per un governo di unità nazionale guidato da una personalità esterna alla politica? Ampio spazio verrà dedicato al tema delle cure domiciliari per il Covid-19: con il dottor Andrea Mangiagalli, medico di medicina generale presso l’Asl di Milano, e Luigi Cavanna, direttore del dipartimento di Oncoematologia dell’Ospedale di ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 2 febbraio 2021), 2, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntatadal, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata ancora l’analisi della crisi di Governo e degli scenari futuri: con collegamenti in diretta da Montecitorio, gli aggiornamenti sull’evoluzione della situazione politica e su eventuali dichiarazioni dei leader dei partiti di maggioranza. Sarà un Conte Ter oppure il capo dello Stato propenderà per un governo di unità nazionale guidato da una personalità esterna alla politica? Ampio spazio verrà dedicato al tema delle cure domiciliari per il Covid-19: con il dottor Andrea Mangiagalli, medico di medicina generale presso l’Asl di Milano, e Luigi Cavanna, direttore del dipartimento di Oncoematologia dell’Ospedale di ...

