Firenze: dal Teatro Verdi l’ORT diretta da Sergei Krylov suona ?ajkovskij in streaming gratuito (Di martedì 2 febbraio 2021) In programma il il Concerto per violino e orchestra op.35 (l’unico che il compositore ha scritto per questo strumento, nonché tra gli esempi più virtuosi del genere), e la Serenata per Archi op.48, testimonianza della venerazione del compositore russo per Mozart Leggi su firenzepost (Di martedì 2 febbraio 2021) In programma il il Concerto per violino e orchestra op.35 (l’unico che il compositore ha scritto per questo strumento, nonché tra gli esempi più virtuosi del genere), e la Serenata per Archi op.48, testimonianza della venerazione del compositore russo per Mozart

regionetoscana : 'Solo quando a tutti gli esseri sarà riconosciuta la dignità, ci sarà #memoria.' Rinaldo Sidoli A vent'anni dal Pr… - AlfaUNO11 : RT @perche_tendenza: #ArcuriNonMollare: Per chi ritiene che il dott. Domenico Arcuri, in virtù della sua gestione vaccinale, non debba esse… - TgrRaiToscana : 'L'amica geniale' è arrivata a Firenze. La terza parte della serie tratta dal ciclo di Elena Ferrante viene girata… - Lisa90135765 : RT @perche_tendenza: #ArcuriNonMollare: Per chi ritiene che il dott. Domenico Arcuri, in virtù della sua gestione vaccinale, non debba esse… - wojak0 : RT @perche_tendenza: #ArcuriNonMollare: Per chi ritiene che il dott. Domenico Arcuri, in virtù della sua gestione vaccinale, non debba esse… -