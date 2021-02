Festival di Sanremo 2021 posticipato? Data ufficiale e pubblico

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 2 febbraio 2021) Come molti altri eventi, anche ildinon sarà lo stesso a causa dell’epidemia di Covid. Al teatro Ariston non ci sarà il, stop agli eventi “esterni” legati alla kermesse: questi le due fondamentali novità concordate tra Amadeus, il direttore artistico, la Rai e il Comitato tecnico scientifico.di: nientee stop agli eventi esterni “La Rai, al termine di una riunione con il Direttore Artistico in cui sono stati esaminati in dettaglio i vari scenari, ritiene che la 71a edizione deldi, prevista dal 2 al 6 marzo debba concentrarsi esclusivamente sull’evento serale al Teatro Ariston. Per tale motivo l’azienda presenterà al Cts il protocollo organizzativo-sanitario che non ...